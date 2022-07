La piscina de Les Comes d’Igualada va acollir la celebració de la primera exhibició de clubs de l’Anoia de natació artística, organitzada per l’Anoia Club Gimnàstic amb el suport del departament d’Esports de l’Ajuntament d’Igualada. Amb la participació de tres clubs i quaranta nedadores, van realitzar unes molt bones execucions de les dotze rutines programades. Per inaugurar aquesta jornada, l’ACG d’Igualada va dur a terme una rutina amb tota la secció, incloses les entrenadores. Seguidament, es va donar pas a la resta de rutines, en les quals van participar primer les petites sirenes i l’equip de grans de Piera, després els grups vinguts de Santa Margarida de Montbui i, finalment, van tornar a actuar les nedadores locals.