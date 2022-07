Els caminaires del Centre Excursionista de la Comarca de Bages van finalitzar la temporada de les sortides de «Conèixer l’Entorn» a la comarca veïna del Berguedà. El paratge escollit va ser els rasos de Peguera i la ruta de les fonts, en una excursió de 10 quilòmetres i 480 m de desnivell. La colla va iniciar la caminada des del refugi Xalet per dirigir-se cap a la font de Calders, va passar pel torrent dels Porxos, el mirador de Puigventós, les fonts del Pein, de coll d’Estela i de Tagast. Un cop al coll de Tagast la colla va passar pel serrat de l’Hospital, pels tres Reis Encantats, per la collada dels Rasets i la Torre dels Enginyers per arribar a la Creu del Sant Crist dels rasos de Peguera, on va finalitzar l’excursió.