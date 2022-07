L’escola Guerau de Jorba va celebrar la festa final de curs. Les famílies van conèixer els diferents projectes elaborats durant el curs a l’entorn de l’hort. Per a l’ocasió, tot l’alumnat va treballar diferents formats i propostes per poder exposar la temàtica treballada. Una d’elles eren unes infografies que presentaven els diferents projectes realitzats. Una altra activitat més participativa va ser la fira d’activitats relacionada amb les plantes aromàtiques i amb els productes de l’hort, que es va fer a la plaça de la Font. Els més petits també van col·laborar en l’organització de la festa i van muntar un museu interactiu on ells mateixos feien de guia i proposaven a les famílies reptes artístics. Tampoc no hi va faltar la visita guiada a l’hort. Va posar el color a la celebració el mural dissenyat pels alumnes amb flors de l’estil d’Hervé Tullet, que es va pintar a la pista de l’escola.