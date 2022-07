El personal de les Biblioteques del Bages, Berguedà i Moianès va fer una trobada a la Biblioteca del Casino per tal de formar-se en jocs de taula. Algunes d’aquestes biblioteques ja fa temps que han incorporat aquest tipus de fons dins la seva col·lecció i els deixen en préstec, com la resta de materials (llibres, DVD, CD, etc.). En la sessió, Jordi Lorente i Mar Quintana, integrants del Club del Joc del CAE, van ser les persones que els van assessorar per fomentar el joc com un instrument educatiu, com un element cultural i com una alternativa d’oci.