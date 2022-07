Una vintena de caminaires de la Colla Excursionista de Vilanova del Camí van dur a terme una ruta per la Vall de Sió. El grup va sortir de Vilanova en autocar fins a Agramunt, on van iniciar la caminada. Els caminaires van dirigir-se cap a la Torre Pilar d’Almenara, on algun d’ells van pujar les escales per contemplar un magnífic paisatge des dels 14 metres d’alçada. La torre dels segles XI-XII feia les funciona de vigilància i defensa. La colla va immortalizar la sortida amb una fotografia de grup davant de la torre. De tornada, el grup va gaudir de les habituals barraques de pedra seca.