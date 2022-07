En el marc del quinzè aniversari i concert final de curs de la coral la Girada de Vilafranca del Penedès, la coral La Cuitora de la Llacuna va ser convidada a acompanyar-los en el concert que van oferir a l’església de Sant Francesc. Acompanyats al piano per Biel Harper i les directores Carolina Ramos i M. Teresa Costa, van interpretar un acurat repertori donant pas a un emotiu concert que va cloure amb la peça Amics per sempre. Així mateix, la coral La Cuitora va participar en la XIX Festa de la Gran Gent Activa 2022 de la Llacuna. El repertori escollit per l’ocasió va fer gaudir a tots els assistents.