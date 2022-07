El grup de caminadors de la Sagrada Família de Manresa ofereix tres sortides per a demà, divendres. El punt de trobada per a la caminada curta i mitjana serà davant del CAP Sagrada Família, a les 7.20 h per a la caminada curta i a les 7.50 h per a la caminada mitjana.

Per a la caminada llarga els participants es reuniran a les 7.15 h a l’aparcament de la Taverna del Mallol. Demà, els participants de la caminada curta aniran fins al Gimnàstic, Poal i Can Cuques en un trajecte de 9,20 quilòmetres i una durada de dues hores i mitja. El grup de la caminada mitjana anirà fins al bosquet dels enamorats, en un recorregut de 10,30 quilòmetres i una durada de dues hores i mitja. Per a la llarga, els caminaires sortiran de l’aparcament de la Taverna del Mallol per dirigir-se en cotxe fins al bosc de l’Illa. Un cop allà, iniciaran la caminada fins al Serrat dels Morts, en un recorregut 14,50 quilòmetres i una durada de tres hores i 25 minuts.