La Torre de les Hores de Martorell, seu de la Fundació Francesc Pujols, va acollir l’acte de cloenda dels cursos del Servei Local de Català (SLC) de Martorell i la trobada del Voluntariat per la llengua. Hi va assistir Soledad Rosende, regidora d’Ensenyament; Marc Piera, director del Centre de Normalització Lingüística de Ca n’Ametller; i Andreu González, responsable del SLC de Martorell. L’alumnat i les parelles lingüístiques van explicar la seva experiència, i van gaudir d’una actuació musical amb el grup Som-hi-li de Cervelló, que va interpretar una selecció de cançons populars catalanes i el cant d’Els Segadors.