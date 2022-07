A través de curtmetratges que els mateixos joves han hagut de redactar, dirigir, rodar i interpretar; l’alumnat 4t de l’Institut de Collbató ha format part del projecte solidari «Reacciona». Es tracta d’una iniciativa pedagògica amb suport de l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona adreçada als alumnes de secundària que pretén endinsar-los en la reflexió crítica sobre els drets humans. L’alumnat va crear des de zero diferents curtmetratges que serviran com a eines de sensibilització per les ONG: Ulls del món, Associació Catalana per la Pau i la Fundación Comparte, que van ser les entitats escollides per l’alumnat.