Castellví de Rosanes va acollir una de les sessions tècniques del 8è Congrés forestal espanyol, que es va celebrar recentment a Lleida. Més d’una vintena d’experts de tot l’estat que treballen en prevenció i extinció d’incendis van visitar els barris de Can Sunyer, Valldaina i del Taió per tractar sobre els incendis amb interfície urbana. L’alcalde de Castellví, Adrià Camino, i també la Guàrdia Municipal van prendre part en la jornada. L’elecció de Castellví de Rosanes per acollir la jornada tècnica sobre incendis amb interfície urbana es va fer arran de l’incendi ocorregut l’estiu passat, ja que el cas de Castellví és un exemple de foc on hi havia tant risc a nivell ambiental –bosc– com risc a zona urbana –barris propers o arran de les flames–, un fet que suposa unes necessitats diferents a l’hora d’enfocar l’emergència que si aquesta ocorre només en una zona forestal.