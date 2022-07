L’entitat Plataforma Navarcles per la Pau i la Solidaritat va convocar una concentració per la pau i contra la guerra a Ucraïna, divuitè dilluns consecutiu, a la plaça de la vila. A la trobada hi va haver l’actuació musical de la Coral Ginesta de l’Esplai Navarclí. Els membres de la Plataforma van anunciar que es tornaran a concentrar el proper mes de setembre. -Jaume Grandia