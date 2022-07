De l’1 al 3 de juliol es va celebrar, a la pista del Gall Mullat de Piera, la 15a edició de la Festa de la Diversitat. Els pierencs i les pierenques van viure un cap de setmana ple d’actuacions per a un públic divers i amb una àmplia mostra de menjar de diferents parts del món. Algunes de les novetats d’aquest any van ser l’espai destinat als artesans, on els productes de proximitat van ser els protagonistes, i un joc organitzat per La Barraka amb preguntes relacionades amb la vila. Com en edicions anteriors, els beneficis obtinguts aniran destinats íntegrament a projectes solidaris.