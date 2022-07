El programa UniversiMÉS, una iniciativa formativa per acostar persones amb diversitat intel·lectual a la universitat, ha graduat la seva cinquena promoció. Les instal·lacions d’UManresa van acollir la celebració de final de curs que cada any serveix per acomiadar l’estudiantat de la promoció que finalitza la formació, enguany formada per divuit persones de les comarques del Bages i Osona. L’acte va tenir la participació de representants de totes les entitats i institucions que fan possible aquest programa: UManresa–FUB, la Fundació Ampans, BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes.