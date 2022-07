El Centre Excursionista Comarca de Bages, aprofitant el pont de Sant Joan, va organitzar una travessa entre Andorra i la Cerdanya. El grup d’excursionistes va començar la travessa pujant per l’espai natural de la vall del Madriu, a Andorra, després de fer nit al Refugi de l’Illa el grup va continuar cap a la Tosseta de Vallcivera i la Tossa Plana de Lles. La ruta va seguir per la cresta que separa Andorra de Catalunya passant pel Pic de Setut, Pic de la Coma Extremera i el Tossal Bovinar abans de baixar cap el Refugi dels Estanys de la Pera. El tercer dia de camí, i per tornar al punt d’inici, els excursionistes van pujar el Pic de Perafita per seguir per la cresta que el separa del Pic Monturull. Un cop passat el Pic Negre, va començar una llarga baixada per la vall de Claror fins a retrobar de nou la vall del Madriu.