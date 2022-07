Agbar, companyia gestora del cicle de l’aigua i serveis mediambientals al Lluçanès, ha signat un conveni amb l’Associació Voraviu Produccions Culturals per patrocinar el festival cultural Cantilafont al Lluçanès, que se celebrarà els dies 15 i 16 de juliol a Sant Feliu Sasserra, municipi on Agbar gestiona el servei d’aigua. L’acord ha estat signat pel responsable de l’entitat organitzadora, Rubén Pujol, i la gerent d’Agbar, Esther Guirado. A banda de l’aportació econòmica que fa Agbar, la companyia proporcionarà dues fonts per subministrar aigua als assistents, així com els punts a la zona de restauració del festival.