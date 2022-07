Els cosins de la nissaga dels Claret de Vilatorrada han recuperat la tradicional trobada familiar, després de tres anys. La celebració ha tornat a l’escenari de la masia de Can Mabres, a l’Anoia, amb un àpat que va tenir llarga sobretaula per posar al dia tot el que no s’ha pogut compartir durant la pandèmia, constatar com creix la canalla i repassar els esdeveniments familiars des de l’última trobada, el 2019. El brindis final va renovar el propòsit de tornar-hi l’any que ve... i els que vindran a continuació.