L’esportista berguedà Toni Fuidias Ribera va ser homenatjat per l’èxit assolit amb el Reial Madrid en guanyar la final de la UEFA Champions League davant el Liverpool. El jove berguedà va formar part de l’equip, com a tercer porter, que es va proclamar per 14a vegada campió d’Europa. L’esportista va rebre un diploma de reconeixement i va signar el llibre d’honor de Berga. Fuidias va regalar una samarreta oficial signada al consistori. A la imatge, Toni Fuidias (al centre de la foto), acompanyat de la seva família; Ivan Sánchez, alcal del del municipi, i Isaac Santiago, regidor d’esports.