Una setantena de nedadors van participar diumenge a la piscina de Santpedor a la iniciativa «Mulla’t», que promou la Fundació Esclerosi Múltiple i a la qual l’Ajuntament de Santpedor es va adherir amb l’objectiu principal de conscienciar la societat respecte a la malaltia i captar fons per a la investigació. La piscina de Santpedor va habilitar dos carrils per capbussar-se i nedar com a acte simbòlic de lluita contra l’esclerosi múltiple. Al llarg del matí es van nedar un total 42.600 metres.