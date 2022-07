El Rotary E-Club D2202, fundat pel berguedà Vicenç Hontangas, actual secretari, va celebrar el 9 de juliol una trobada presencial, tot i ser un club virtual, per renovar junta. Va tenir lloc al Ramon Park Hotel de Santpedor. L’acte també va servir per presentar el Grup Rotari Foment Comunitat, obert a totes les persones que vulguin participar en diferents accions, que no cal que siguin rotaris. Entre altres, fan la recollida d’ordinadors portàtils en desús per a fins solidaris. La representant del GRFC es la ucraïnesa Anna Ponomar, que ajuda en les tasques de comunicació i ha estat nomenada sòcia honorària del Rotary E-Club D2202 pel seu treball. A la foto de l’esquerra, Isabel Cervelló, socia honoraria; Craig Gunn, president i Hontangas. A la dreta, Gunn i Ponomar. -G.C.