L’Ajuntament de Navàs ha obert les inscripcions per a participar en un curs formatiu de manipulació d’aliments el dilluns 3 d’octubre al matí, a la Sala d’actes de la Biblioteca municipal. Aquest curs, ofert per la Diputació de Barcelona, anirà a càrrec del tècnic de seguretat alimentària, Josep Rosselló . A més, és gratuït i va adreçat a professionals manipuladors/es d’aliments del sector comerç, restauració, equipaments municipals o aturats, entre d’altres. Per apuntar-s’hi, cal omplir el formulari que es troba a la web de l’Ajuntament i enviar-lo al correu electrònic santasusagnacl@navas.cat abans del 19 de setembre. Per a més informació, consultar a la web del consistori.