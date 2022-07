L’institut Guillem Catà va reunir representants empresarials i de les diverses administracions públiques per tal de valorar el moment de la formació professional al país i, particularment, la implementació de la FP dual. A l’acte hi van participar Lluís Cererols, cap dels SSTT de Cultura a la Catalunya Central fins 2021 i professor de secundària; Albert Marañon, cap de l’Àrea de Promoció Econòmica i Desenvolupament Rural del Consell Comarcal del Bages; Mariona Homs, Regidora d’Acció i Inclusió Social de Ajuntament de Manresa, i Eva Anton, Directora financera de Framun, així com Carles Lapeña, director de l’Institut Guillem Catà. La trobada va evidenciar la bona sintonia entre les empreses i el centre i ha servit també per revalidar la predisposició envers futurs cursos. Posteriorment, docents, empresaris i representants polítics van visitar les instal·lacions professionals de l’institut mentre compartien informalment criteris sobre necessitats del mercat de treball. L’acte va acabar amb un petit refrigeri entre la seixantena de participants.