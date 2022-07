El proper dissabte 23 de juliol s’havia de celebrar una ruta «pas a pas» per l’ermita de Sant Julià d’Úixols, però l’Ajuntament ha decidit suspendre-la per motius de prevenció contra incendis coincidint amb l’aplicació del pla ALFA 3 per part de la Generalitat. Aquesta excursió estava pensada per descobrir la història que hi ha al seu darrere i, alhora, poder realitzar una visita a les obres que s’estan executant per part de l’Associació́ Sant Julià̀ d’Úixols. A més de l’ermita, també estava previst visitar̀ el collet de Matafaluga, la font de Sant Julià, el mas Era de les Cases, els antics pous de neu que estan construïts a la zona i el cementiri. L’Ajuntament anunciarà en breu la nova data.