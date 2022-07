El camp de futbol de Sant Fruitós de Bages va acollir la matinal de futbol solidària a favor del Centre de Recursos en Trastorn de l’Espectre Autista de la Catalunya Central (CR TEA CC). Els fons es destinaran a pagar la formació dels voluntaris que atenen els infants amb TEA els dissabtes a l’Esplai TEA. Durant el juliol, quatre voluntàries estan cursant formació especial en autisme. Malgrat que enguany no es va dur a terme les dotze hores com era habitual a causa de l’aturada durant dos anys per la pandèmia, un total de trenta-cinc espònsors van col·laborar amb la causa aconseguint celebrar seixanta-quatre sorteigs entre els participants. El guanyador per equips va ser «Coca Júniors» de Navarcles, seguit d’«Umpalumpas» en segona posició, i «Los pajeros» en tercer lloc. «Les xules del barri», únic equip femení, va quedar en quarta posició.