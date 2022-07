Recentment, es va celebrar al Pavelló de les Llars Mundet de Barcelona els exàmens de pas de grau de judo. Per part d’Esport7 i Club Judo Moiàes van aconseguir onze nou cinturons negres 1r DAN, dos nous cinturó negre 2n DAN i un cinturó negre 3r DAN. Els nous 1r DAN per Esport7 són: Álex Llamas, Julen Muñoz, Jan Perau, Adrià Jorba, Iñaki Garcia, Arnau Domínguez, Ariadna Álvarez, Marc Enric Garcia i Aleix Bell. Els nous 1r DAN del Club Judo Moià són: Rajan Cornellas i Adrià Marín. Eduard Encinas i Pol Carrera, són els nous 2n DAN del Club Judo Moià; i Lluís Santacreu, el nou 3r DAN per Esport7. Foto de grup amb els judokes que es van examinar.