Un any més, l’Ajuntament de Sant Martí de Tous ha organitzat la campanya «Comprar a Tous té premi!», que premia a les persones que comprin en comerços del municipi. Aquesta campanya està pensada com a una via de dinamització comercial i territorial i està organitzada conjuntament amb la Xarxa de Barris Antics, essent una campanya que fan diferents municipis de Catalunya. Els 33 premiats d’entre més de 1.200 butlletes dipositades a Tous, que van recollir el seu premi a la piscina municipal, han rebut com a premi un viage en parella cap alguna de les altres poblacions participants en la campanya, on gaudiran de visites guiades, festes, cultura, regals i àpats.