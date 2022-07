L’Ajuntament de Vilanova del Camí va inaugurar el nou espai social per al Club Petanca Vilanova, ubicat als antics vestidors de futbol del camp de futbol de La Pau, on s’hi han instal·lat dos locals socials, un per a cada una de les dues entitats que gestionen l’espai de les pistes de petanca. Aquesta inauguració va ser en el decurs de la 3a jornada de Melés d’Estiu, una competició que es desenvolupa cada dissabte del mes de juliol. Després de la inauguració i un petit refrigeri amb cava i coca, va començar la Melé d’Estiu que acompanyava la inauguració. Unes 17 dupletes de Vilanova, Olesa i Manresa hi van prendre part fins a quarts d’una de la matinada, amb què es va cloure una diada molt concorreguda malgrat la calor.