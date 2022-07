Un any més, la penya Pachons de Manresa va ser present al Tour de França, concretament a la zona dels Pirineus Francesos, per on la ronda de ciclisme més famosa del món ha disputat bona part de les últimes etapes. La penya Pachons assisteix cada any a alguna d’aquestes etapes pirinenques i, aquest cop, ho va fer a la zona de Banhèras de Luishon. A més, aquest any va estrenar un nou mallot.

A la foto, just acabada l’ascensió a Peyragudes després de passar pel Peyresourde. Una pujada de 15 km amb un pendent mitjà del 7% i amb rampes de fins al 16% que va pujar tot el grup per seguir de prop l’etapa del dia de la ronda francesa. Des de la penya asseguren que voldran repetir l’any que ve.