Jorba va acollir amb un gran èxit de participació la 9a Tirada de Bitlles Catalanes, memorial Èlia Badia Casas, que era l’acte que encetava la seva festa major i que feia dos anys que no se celebrava per culpa de la pandèmia. Un total de 21 equips i 130 participants van omplir les pistes de bitlles, instal·lades al camp de futbol municipal, al llarg de la jornada, acompanyats pels aficionats, que van mostrar un gran entusiasme. Per culpa de les altes temperatures i l’elevat risc d’incendi no es van poder encendre les barbacoes, però la botifarrada que hi havia programada es va fer amb paelles de forma improvisada. L’equip del Jorba A, que jugava a casa i tenia el suport de l’afició, es va proclamar campió de la tirada en una jornada del tot festiva.