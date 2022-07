El Consorci per a la Normalització Lingüística ha obert el període per acreditar el nivell de coneixements de català, pas previ a la inscripció dels cursos de setembre. Fins al 26 de juliol i del 5 al 9 de setembre, es poden sol·licitar les proves de col·locació que permeten determinar quins són els coneixements actuals de català de la persona que es vol inscriure a un curs del CPNL. Aquestes proves són indispensables per a aquelles persones que es volen inscriure però que no tenen cap certificat de català. La inscripció als cursos de català serà el 12 i 13 de setembre, de manera preferent per als alumnes del CPNL del darrer any, i del 14 al 16 de setembre, per a tothom, virtualment o presencialment.