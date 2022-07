Recentment es va celebrar la festa del carrer de la Guixera d’Òdena. Es va obrir la festa amb un taller de bombolles pensat per a totes les edats tot i que els més menuts van acabar sent els protagonistes. Al vespre es va celebrar el sopar popular on gairebé un centenar de persones es van entaular tot escoltant la música ambient del grup Mystics. I l’endemà va ser el dia de fi de festa amb les tradicionals havaneres del grup l’Espingari, que hi van actuar com han fet a cada festa durant els últims 20 anys. No hi va faltar el rom cremat i, en acabar l’actuació, hi va haver xocolata desfeta per a tothom.