L’Ajuntament de Jorba va col·laborar un any més amb la Fundació Esclerosi Múltiple en la iniciativa solidària «Mulla’t per l’esclerosi múltiple», que va tenir lloc a la piscina municipal. La recaptació total va ser de 1538 euros: les entrades a la piscina van sumar 934 euros, la venta de productes de marxandatge van sumar 529 i els donatius, 75. Aquest any, a banda de destinar l’import de les entrades de la piscina municipal, venudes al diumenge, també es va comptar amb voluntaris que van ser a la piscina per a vendre marxandatge. «Mulla’t per l’esclerosi múltiple» és la campanya anual més important de la Fundació Esclerosi Múltiple i permet millorar la vida de les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Jorba és un dels 600 municipis catalans que hi ha participat aquest 2022.