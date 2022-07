L’Ajuntament de Manresa i l’Associació de Veïns i Veïnes de les Escodines han renovat el conveni de col·laboració per a l’any 2022 amb «l’objectiu de continuar fomentant i impulsant activitats socials i culturals en el barri per millorar la qualitat de vida dels veïns». Segons l’acord signat, l’Ajuntament de Manresa atorgarà una ajuda econòmica de 54.860 euros pel Pla de Desenvolupament Comunitari (PDC). Amb aquest conveni, es pretén treballar en diferents objectius per aconseguir que sigui un barri inclusiu, facilitar la participació activa i la convivència veïnal, fomentar l’educació, la cultura i facilitar eines que millorin l’ocupabilitat, i impulsar projectes socials d’atenció directa als col·lectius en risc d’exclusió social, entre d’altres eixos de treball al servei de la comunitat.