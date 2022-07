L’Escola d’Educació Especial Jeroni de Moragas ha renovat l’acreditació com a Centre d’Educació Especial Proveïdor de Serveis i Recursos de suport a la inclusió, que seguirà proveint aquest servei el pròxim curs 2022-2023 i durant 4 més, com a mínim. L’escola de la fundació AMPANS ha assolit la màxima puntuació del concurs, una nota que només han assolit dos centres més a tot Catalunya. A més, el centre serà dotat amb nous professionals des del Departament d’Educació per formar part de l’equip que acompanya als alumnes amb discapacitat als centres ordinaris de les comarques del Bages, Moianès i Solsonès. L’Escola Jeroni de Moragas es troba a Santpedor, i ha atès aquest últim curs a 301 alumnes amb Necessitats Educatives Especials.