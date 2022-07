L’Oficina de Turisme de Manresa ha posat en marxa una nova activitat d’oci al Carrer del Balç. L’experiència està pensada per a ser jugada en grups i utilitza les tècniques característiques d’un Escape Room alhora que convida a fer un viatge en el temps per descobrir la història i les supersticions de la Manresa medieval. La trama de l’activitat, anomenada El misteri del Carrer del Balç, proposa als participants convertir-se en investigadors per desxifrar diferents enigmes que els portaran a revelar un sorprenent secret de Pere III. L’activitat, que dura 45 o 60 minuts, val 10 euros per als adults i 7 per als adolescents i jubilats, i es pot reservar a la web de l’Oficina de Turisme de Manresa.