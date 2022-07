Davant una trentena de persones, Manresa En Comú i Podem van realitzar el primer acte conjunt després d’anunciar la seva unió de cara a les municipals. Va ser al Casal de les Escodines, en una jornada per parlar de polítiques de seguretat. L’acte va ser presentat per Pol Molina, portaveu de Podem Manresa, i conduït per Ana Querol, coordinadora de Manresa En Comú, i va comptar amb l’expertesa de la Noe Aygasenosa, Diplomada en Cultura de Pau, postgraduada en Seguretat Pública i màster en Prevenció de la Radicalització Violenta. Querol va situar les polítiques de seguretat, com una qüestió indefugible per a la formació política manresana, un tema que «ens ocupa i ens preocupa», i que «la seguretat és un dret».