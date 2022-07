El CAE i La Xarranca ha arribat a l’equador dels Casals i activitats d’estiu amb uns 340 infants i 70 joves que hi participen i un total de 60 monitors i monitores, que dinamitzen les activitats. Els casals estan presents a diferents municipis de la comarca del Bages com són Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar, Santpedor i Manresa, on realitzen diferents activitats com les de remullada, tallers i excursions. Òrbita Jove Manresa i Pack Jove Vacarisses, per la seva banda, també han gaudit de nits de bivac, tallers, una sortida al Bosc Vertical i l’excursió a Illa Fantasia. Les setmanes de lleure segueixen fins al 29 de juliol.