La colla castellera manresana dels Tirallongues ha estat molt activa recentment, tenint fins a dues actuacions en un sol cap de setmana, una a casa, a Manresa, i una a fora.

El dissabte 23 de juliol al vespre van ser al parc de la Seu de Manresa fent castells a la Refesta del Camí Ignasià. Van començar la seva actuació del dia amb un pilar de 4 caminant, van continuar amb un 3 de 6, seguit d’un 3 de 6 amb agulla, un 4 de 6 i van acabar amb un pilar de 4, on el mateix alcalde de Manresa, Marc Aloy, els va donar un cop de mà.

I el diumenge 24 de juliol, a les 12 del migdia, sense gairebé haver pogut descansar de l’actuació anterior, els Tirallongues de Manresa van actuar a la Festa Major de Salt, conjuntament amb la colla amfitriona dels Marrecs de Salt i també la colla dels Xerrics d’Olot, que van actuar com a colla convidada juntament amb els Tirallongues. La colla manresana, per la seva part, van començar l’actuació amb dos pilars de 4, seguidament, a primera ronda van fer un 4 de 7, després un 3 de 7 i a tercera ronda un 2 de 6, acabant la seva actuació amb un pilar de 5. Per la seva banda, la colla local, els Marrecs de Salt, van entrar a plaça amb un pilar de 4 caminant, a primera ronda van fer un 7 de 7, van fer un intent desmuntat d’un 4 de 8, tot seguit un 4 de 8, a tercera ronda van fer un 2 de 7 i van acabar amb un vano (un pilar de 4, un pilar de 5 i un pilar de 4). I per acabar, els Xerrics d’Olot van iniciar la seva actuació amb un pilar de 4, un 4 de 6 amb agulla, a segona ronda van fer un 2 de 6, a tercera, un 3 de 6 i un pilar de 5.

Els Tirallongues de Manresa valoren molt positivament haver pogut recuperar castells de 7 fora de casa i de les moltes i vàries estrenes que van fer-se en diferents posicions. També desitgen seguir rodant i provant per arribar a la Festa Major de Manresa, a finals d’agost, al 100%.