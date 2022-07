Les caminades saludables organitzades pel CAP i l’Associació de Veïns de la Sagrada Família no s’aturen aquest mes d’agost, però es modificaran per combatre les altes temperatures. Les caminades curtes decidiran el seu destí just abans de sortir. A més, aquestes sortides es faran cada dilluns, dimecres i divendres, exceptuant els dies 15 i 29 per ser festiu. L’horari de trobada és a les 8 del matí al CAP. Pel que fa a les caminades mitjanes i llargues, s’unifiquen en un sol grup. El dia 1, per començar, aniran a Sant Salvador de Guardiola. L’horari de trobada d’aquest grup és a un quart de vuit també davant del CAP, on s’agafaran cotxes compartits per anar a l’inici de la ruta corresponent.