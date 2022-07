El Museu de la Tècnica de Manresa ha acollit la presentació de la gota Antònia, obra de la dissenyadora manresana Anna Villegas, que a partir d’ara il·lustrarà les activitats infantils i familiars del Parc de la Séquia. El nom s’ha escollit per votació popular després d’un procés participatiu on visitants dels equipaments de la fundació i a través de les xarxes socials han pogut fer les seves propostes. L’Antònia, doncs, és una gota d’aigua que ha viatjat des de Balsareny fins a Manresa seguint la Séquia, per aquest motiu porta una gorra de sequiarie. De cara al curs vinent, s’oferirà als centres educatius el Joc de la gota Antònia, una adaptació del Joc de l’Oca amb els elements representatius de la Séquia i els indrets per on passa.