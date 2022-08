La Clínica Sant Josep ha obert un nova consulta d’implants capil·lars i facials per donar resposta a aquells pacients que per diverses causes han perdut els cabells. Per oferir aquest servei, la Clínica disposa d’un equip de cirurgians experts en microcirurgia capil·lar amb una dilatada trajectòria realitzant aquestes tècniques. A més dels implants capil·lars, l’equip d’especialistes de la Clínica Sant Josep ofereix l’implant de celles, barba i pestanyes. El trasplantament capil·lar és una intervenció quirúrgica que consisteix a extreure pèls d’un indret del cos per reubicar-los en una altra part que els necessita. Es pot demanar hora per al nou servei d’implants capil·lars i facials al telèfon 93 875 93 20.