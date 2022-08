Recentment, ha sortit des de Manresa un comboi d’ajuda humanitària que ofereix el Grup Català de Seguretat en direcció a l’est Ucraïna, la zona més afectada per la guerra. Aquest comboi està format per un total de cinc vehicles; tres ambulàncies i dos vehicles tot terreny Pick Up. Alhora, el GCS ha donat un important equipament de diagnòstic clínic per la imatge, així com instrumental hospitalari i equips de quiròfan. A més, també s’inclouen equips de tomografia i de diagnòstic pediàtric, així com aliments per nadons, bolquers, llet i altres productes de primera necessitat.