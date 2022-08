L’Agrupació Astronòmica de Manresa ha preparat un seguit d’activitats durant tot l’estiu per a totes aquelles persones interessades en l’astronomia. Avui mateix es realitzarà una sortida fotogràfica al Centre d’Interpretació de Fumanya, a partir de 2/4 de nou del vespre. A més, pel dia 27 d’agost està programada una observació amb telescopi al parc de Puigterrà de Manresa. Aquestes sortides i activitats s’han realitzat de forma regular durant l’estiu, ja que s’han dut a terme diverses observacions solars i també d’altres nocturnes, així com també tertúlies o sopars en grup. Per a més informació, us podeu adreçar per via electrònica al correu aam@astromanresa.cat.