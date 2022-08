Manresa escollirà en breu els nous Hereu i Pubilla. Per això, des de la regidoria de Cultura i la Comissió de la Pubilla i Hereu, es convoca a qui vulgui agafar el relleu de Maria Páez i Guillem Muñoz, pubilla i hereu de Manresa 2021. Els candidats i candidates han d’estar empadronats a la ciutat de Manresa com a residents des de fa 3 anys com a mínim, han de ser solters i tenir entre 18 i 23 anys. El termini d’inscripcions finalitza el 20 d’agost, i l’endemà al matí es farà una reunió informativa i els exàmens, on caldrà que assisteixin tots els candidats i candidates. Les candidatures es poden presentar a les oficines de Cultura de l’Ajuntament de Manresa (passeig de Pere III, 27 ), al local de l’Agrupació Cultural del Bages (c. Talamanca, 15), al telèfon 659 997 855 o al correu pubillatgedemanresa@gmail.com.