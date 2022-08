Més de 400 infants i joves han gaudit dels casals i activitats d’estiu del CAE i La Xarranca, sense tantes restriccions per la covid que l’any passat. Aquests casals s’han desenvolupat a diferents municipis de la comarca del Bages com són Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar, Santpedor i Manresa, on han fet activitats de remullada, tallers i excursions, entre d’altres. Ara el CAE i La Xarranca tanca unes setmanes per vacances per començar el curs amb activitats extraescolars de lleure amb l’avançament del curs escolar que enguany començarà el 5 de setembre.