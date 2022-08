Del 29 de juliol al 7 d’agost i després de 2 anys d’absència per culpa de la pandèmia, torna el 43è Torneig de Futbol Sala dels Hostalets de Pierola que organitza l’AC Baldrich, amb més de 350 inscrits d’arreu de la comarca de l’Anoia, diversos equips i categories, cada dia de 19.00 a 00.30, a la pista poliesportiva del municipi. Per altra banda, l’organització ofereix dues festes per obrir i tancar la competició i, mentre es disputin els partits, també hi haurà servei de bar amb entrepans i begudes. El tradicional homenatge que es fa en l’espectacle de lliurament de trofeus servirà per tenir un record a totes les víctimes de la pandèmia. Podeu seguir calendaris, resultats i tota la informació del torneig a les xarxes socials de l’AC Baldrich.