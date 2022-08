Entre el 15 i el 30 d’agost, els comerciants del carrer Àngel Guimerà de Manresa sortejaran, com ja és tradició, tres vals de compra valorats en 100 euros a bescanviar en establiments de Guimerà Comerç. Per entrar al sorteig, caldrà retratar-se amb un dels cinc photocalls que hi haurà repartits pel carrer Guimerà, durant l’horari comercial (de dos quarts de deu del matí a dos quarts de dues del migdia i de les cinc de la tarda a dos quarts de nou del vespre, aproximadament) que reprodueixen la imatgeria de Manresa que reprodueixen la imatgeria de Manresa. Llavors, caldrà penjar-la a Instagram amb el hastag #guimeragegants, seguir a @guimeracomerc a la mateixa plataforma, etiquetar a tres amics i fer m’agrada a la publicació i compartir-ho a la story de la plataforma. El dia 31 s’anunciaran els guanyadors.