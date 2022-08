L’Ajuntament de Rajadell col·laborarà, un any més, en l’organització del Campus de tennis taula, que se celebrarà del 8 al 12 d’agost de nou del matí a dos quarts de dues del migdia, a La Sala de l’Associació Cultural Recreativa del municipi. Aquest campus de quatre dies tindrà com a professors a Bernat Folch, de l’ETT Luïsos de Gràcia i a Noa Muñoz, del CTT Vic. Aquestes classes estan destinades per a persones de tots els nivells d’aquest l’esport, des de l’iniciació fins al prefeccionament de tennis taula. El preu és de vint euros i per a inscriure’s cal enviar un WhatsApp al 680556976 (Bernat) o bé per correu electrònic a bernatfolch@gmail.com.