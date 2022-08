El dissabte 30 de juliol es va realitzar una visita guiada al santuari de Queralt, a Berga, dinamitzada pel guia berguedà Roger Cortina, en què el públic assistent ha pogut conèixer diverses curiositats sobre la història del santuari, la cova de la troballa o la coronació de la Mare de Déu, així com visitar la sagristia, on hi ha diverses peces antigues. Aquesta activitat està emmarcada en el cicle de visites culturals «Berga viu l’estiu».