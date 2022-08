Piera va celebrar la Setmana de la Joventut, la primera sense restriccions per la covid. Durant la setmana, es van programar diferents actes i activitats, com la Fira d’Artistes Joves, la música del Pau i l’Ezequiel amb la participació de María Escudero, un taller de grafits i un de cal·listènia. A més, també hi va haver una Batalla de Galls de rap, seguida de la Festa Techno. Com a cloenda, es va celebrar la Devotion Summer Party, amb música de diversos gèneres al polígon industrial, on va participar una gran afluència de gent. Les festes no van tenir incidents.