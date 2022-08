Enguany, després que l’última trobada fos a l’abril del 2019, els soldats que van fer el servei militar a la caserna del Carme del juliol de l’any 1961 al febrer del 1963 s’han reunit de nou per passar una jornada junts després de dos anys difícils per la pandèmia de covid. Anteriorment, es feia una excursió, però aquest any van optar per fer un dinar de germanor al restaurant Les Pistes de Manresa. Esperen que l’any que ve, que farà 60 anys del servei militar, puguin retornar a la normalitat.